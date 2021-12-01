На телеканале СТБ 22 ноября в 20:15 состоится премьера нового сериала «Родная мачеха». Главной героине, которую сыграла Ольга Арнтгольц, приходится буквально по кирпичикам собирать свою семью и жизнь после смерти мужа. О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте в материале.

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Новый сериал «Родная мачеха» демонстрирует силу женского духа и необходимость верить в себя. Не всегда все друзья ― настоящие, но иногда помощь приходит в самый трудный час, когда ее не ждали.

На долю главной героини Марии Ветровой выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться.

Ее мужа-бизнесмена убивают вскоре после того, как он получает деловое предложение и отказывается от него. За Марией же давно следят, и вину за смерть мужчины возлагают на нее ― якобы Мария и была заказчиком.

Чтобы доказать свою невиновность, женщине придется чуть ли не бежать из заключения и самостоятельно искать преступника. Параллельно в ее семье случаются трагедия за трагедией.

«Не очень часто попадается такой интересный сценарий, когда до последней серии ты не понимаешь, кто же главный злодей! Что же касается общих черт с моей героиней, то мы с ней разные. Но все же, схожесть есть в том, что она борется за свою семью, за детей, и в этом мы похожи ― для меня семья значит очень много. Это очень интересная работа еще и потому, что именно на площадке сериала “Родная мачеха” я впервые в своей карьере буду сниматься в роли горничной, впервые примерю такой костюм», ― рассказала о своей роли Ольга Арнтгольц.

«Родная мачеха» ― описание серий

Серия 1

Мария и Сергей Ветровы ― достаточно счастливая семья, в которой муж руководит миллионной компанией, а жена ему помогает. Они живут со свекровью, родственниками и своими детьми в шикарном доме и ни в чем себе не отказывают. Неожиданно за героиней кто-то начинает следить, и это совпадает с приездом в страну Виктора ― бывшего Марии, от которого она ушла к нынешнему мужу. Они дважды встречаются, однако Мария не реагирует на ухаживание Виктора. Когда тот встречается с Сергеем, разговоры о бизнесе идут прахом, а вскоре Сергей получает фотодоказательства, якобы Мария изменяла ему с Виктором. Когда не срабатывает провокация, фабрикуются обвинения против Марии, будто она готовила убийство Сергея. После этого умирает ее отец, и женщина вынуждена бежать к тете в другой город. Автобус с ней попадает в аварию…

Серия 2

Марии повезло ― в аварии выживает несколько человек, и среди них она. Однако погибла ее соседка ― Нина, только что вышедшая из колонии. Во время поездки она украла украшения Марии, а в ее куртке оставила свои документы. После аварии Мария попадает в больницу с ожогами и сильными травмами, а там ее принимают за Нину. Марии удается позвонить Татьяне, и тетя, бывшая криминалистка, помогает ей скрыться. Поначалу все идет гладко и Татьяна какбы узнает в обгоревшем теле Нины свою племянницу, однако из столицы требуют провести генетическую экспертизу.

Между тем, ненавидевшая невестку свекровь Марии настраивает детей против матери. Она рассказывает Денису о том, что у Марии когда-то были отношения с Виктором, Наташа слышит это и убегает из дома. Ночью на дороге ее сбивает машина.

Серия 3

Наташа бежит из дома, но на ночной дороге ее сбивает машина. Маша в больнице с помощью Татьяны узнает все о Нине Фроловой и притворяется ею. Тем не менее, она вызывает подозрение у медсестры. Та все время ей надоедает вопросами ― по ее мнению, Нина Фролова не настоящая. Поэтому она идет к врачу, а затем и к следователю. Однако Таня смогла провести ДНК-анализ, доказывающий, что Маша умерла. Сергей, Виктор и конкуренты Ветрова узнают о смерти Маши. Сергей уверен, что жена его подставила, поэтому даже не едет на похороны и не дает денег на них. Однако он говорит о смерти матери Денису. Тот едет на похороны с Дмитрием. Кажется, что Дмитрий хорошо знал отца Марии, хотя и сказал, что всего несколько месяцев. На похоронах появляется Виктор, который говорит, что Ветров сам мог подставить жену.

Серия 4

Маша и Татьяна решают, что пора переходить в частную клинику, чтобы избавиться от назойливой медсестры. Секретарша Сергея Аня начинает активно утешать начальника, приходит к нему домой и навязывает свою компанию повсюду. Виктор добивается сотрудничества с конкурентами Сергея и начинает постепенно топить компанию «Феликс». Сергей не выходит из запоя, и скоро ему приходится извиняться перед родственниками за свое поведение. Наташа узнает о смерти матери из новостей, и у нее происходит нервный срыв. Она отдаляется от семьи. Тем временем Денис ссорится с отцом, и их отношения откровенно портятся. Маша уговаривает пластического хирурга сделать ей другое лицо. Она решается на пластическую операцию, реабилитация после которой продлится полтора года.

Серия 5

Прошло два года. Мария работает флористом и живет у Татьяны. За это время Сергей привел домой Анну, вовремя оказавшуюся у него под рукой. Денис не воспринимает ни отца, ни его отношения с Аней, все время проводит на вечеринках и регулярно меняет девушек. Он не появляется в университете месяцами, и его собираются отчислить. Наташа пережила травму, однако осталась нервной и уязвимой. Ей наплевать на отца и его отношения. При этом Тане Денис все время рассказывал, что все в порядке. Случайно он звонит по телефону Тане вместо девушки, и Маша слышит его пьяный голос и рассказ о проблемах. Она едет в столицу спасать детей. Там снова знакомится с Ларисой и просит помочь ― позволить поработать вместо нее. После приезда Тане почему-то становится плохо, и она теряет сознание. В єтот момент рядом оказывается Соколов ― глава безопасности Князева.

Серия 6

Соколов помогает Маше, узнает ее имя, влюбляется. Он начинает ее искать ― по гостиницам и хостелам, а затем обращается за помощью в полицию к бывшему знакомому, который вел дело Ветровой. В это время Лариса представляет Машу Ветровым. Ее берут, а женщина учит бывшую хозяйку, как угождать матери Сергея, чтобы она была довольна. Наташа встречает в школе Влада, который ей начинает нравиться, и приглашает его в кафе, где сама платит за все. Сергей решает сделать предложение Ане и рассказывает об этом детям. Наташе на все плевать, и Аню она воспринимать не хочет, в то время как Денис ругается с отцом и назло ему приводит на семейный ужин новую девушку.

Виктор просит встречи с Денисом и предлагает устроить его к себе на работу или просто помочь в память о матери.

Серия 7

Мария вступается между Денисом и Сергеем, чтобы не было драки, однако это не нравится всем членам семьи. Она объясняет, что просто с детства не любит драки. Мария пытается поговорить с Сергеем и узнает про тендер, за который борются «Феникс» и Князев. Также она начинает понимать противостояние Сергея и Дениса. Денис напивается, не ночует дома, ссорится со своей девушкой. Однако потом он извиняется и предлагает подставить Анну с любовником ― например, показать, что она хочет секса с Денисом.

Мария говорит с Наташей, но та не пускает ее в свою жизнь. Никто кроме Дмитрия не воспринимает Машу, но ее терпят. Жена Дмитрия начинает ревновать. Маше не удается найти подставившего ее мужчину, однако она решает помочь с тендером, помирить Дениса и Наташу.

Серия 8

Денис приходит домой и говорит с отцом. Он обещает вести себя хорошо, однако еще не может простить его за Анну и измену матери. Денис решает поводить Анну по светским тусовкам и напоить ― то, чего не делает отец. Наташа покупает Владу дорогие вещи и договаривается с ним встретиться, однако застает его полуобнаженным с девушкой, которую он обещал бросить. В слезах она бросается домой. Машу она не слушает, однако женщина уговаривает Дениса помочь сестре — говорит, что кто-то ее обидел. Дети мирятся и снова начинают общаться. Тем временем Мария пробует нарисовать эскиз для «Феникса» и интересуется рисунками Наташи. Они вместе рисуют его для Сергея, а девушка потом кладет его отцу в кабинете. Денис приводит домой пьяную Анну, и Сергей на нее злится. Мария и Лариса начинают «копать» под служанку отца Марии, которая дала лжесвидетельство о якобы получении 100 тысяч долларов. «Феникс» выигрывает тендер с эскизами Марии, несмотря на крота Князева. Сергей заступается за Марию перед матерью и зовет ее на празднование, где весь вечер танцует с ней. Анна пытается соблазнить Дениса, однако Сергею лжет, что это сын полез к ней. Дениса выгоняют из дома, и Лариса с Машей обещают помочь ему. Денис теперь верит, что Аня могла подставить Машу. Соколов узнает, что Маша помогла Сергею с тендером.

Серия 9

Сергей предлагает Нине работу, пригласив ее на свидание. Его маму и Аню просто трясет от самого ее присутствия в доме. Сергей остыл к Ане, он не хочет верить, что она заигрывала с Денисом, однако больше внимания обращает на Нину. Тем временем Наташа подралась с бывшей Влада, и Нина отводит и записывает ее на бокс. Денис не хочет жить за счет Ларисы и Нины, поэтому ищет работу, идет к Виктору. Виктор приглашает Нину к себе на работу и берет Дениса. Павел Соколов находит соседку настоящей Фроловой и понимает, что Нина ― это Маша. Он начинает ее шантажировать. Аня сговаривается с матерью Сергея и заявляет, что она беременна.

Серия 10

Аня пытается унизить Нину, она в сговоре с будущей свекровью против домработницы. Настоящую Нину Фролову ищут ее бывшие «подруги» из зоны и выходят на Ветрову. Сергей пробует поговорить с Денисом. Маша и Татьяна готовы заручиться поддержкой знакомых Ветровой, чтобы найти, кто ее подставил. Мария спаивает бывшую домработницу отца Ингу, и та признается, что это сделала она. Денис отказывается работать на Виктора, однако тот все равно предлагает поддержку в случае каких-либо проблем. Мария просит Соколова помочь найти, кто же ее подставил, в обмен на «слив» компании «Феникс». Он открывает Марии глаза на Виктора. Виктор бросает жену Князева, с которой у него был роман в течение двух лет после «смерти» Маши. Аня подбрасывает Нине в сумочку украшения Ярины, чтобы подставить. Сергей дает Дмитрию долю в компании и выгоняет Аню из дома.

Серия 11

На «Нину» выходят бывшие зечки и требуют у нее денег. Она поначалу не желает ничего говорить Соколову, но потом ей приходится просить у него помощи. Сергей приглашает ее на свидание и катает на своей яхте целый день. Маша отпрашивается у Ярины на 2 часа и ведет Наташу по магазинам и в салон красоты. Она записывает девочку на бокс. Там Наташа случайно знакомится с Борей ― помощником Виктора. Влад же считает, что Наташа прихорашивается для него. У Марии прогресс с Ингой ― она уговаривает ее рассказать больше о деле Ветровой. Соколов находит фотографа, снявшего Марию и Виктора 2 года назад. Денис знакомится с Викой и влюбляется. Соколов записывает Аню, и та признается, что ей помогали подставить Марию. Борис начинает встречаться с Наташей. Бывшие сокамерницы Нины хотят ее убить, Вика рассказывает об этом Денису.

Серия 12

Сергей делает предложение Нине. Соколов встречается с зечками и пугает их до смерти. Аня лжет, что беременна. На личной встрече с Сергеем она пугает его судами и оглаской в СМИ. Нина и Инга начинают рисовать лицо человека, заказавшего показания против Марии два года назад. Виктор собирается бросать Леру, хотя она сказала, что уйдет от Князева. Князев требует от Маши подставить компанию Сергея перед налоговой. Влад снимает Наташу и Борю, чтобы отомстить. Лариса раскрывает Марии величайшую тайну всей своей жизни. Денис привозит Вику на семейный ужин, а та вечером звонит «Нине», чтобы предупредить о планах бывших подруг. Аня узнает от кого-то, что Фролова была на «зоне», и Ярина выгоняет Нину.

13 и 14 серия ― 1 декабря

15 и 16 серия ― 2 декабря

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Сериал «Родная мачеха» выходит по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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