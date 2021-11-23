На телеканале СТБ 22 ноября в 20:15 состоится премьера нового сериала «Родная мачеха». Главной героине, которую сыграла Ольга Арнтгольц, приходится буквально по кирпичикам собирать свою семью и жизнь после смерти мужа. О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте в материале.

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Новый сериал «Родная мачеха» демонстрирует силу женского духа и необходимость верить в себя. Не всегда все друзья ― настоящие, но иногда помощь приходит в самый трудный час, когда ее не ждали.

На долю главной героини Марии Ветровой выпадает столько испытаний, что порой непонятно, как же она сможет выпутаться.

Ее мужа-бизнесмена убивают вскоре после того, как он получает деловое предложение и отказывается от него. За Марией же давно следят, и вину за смерть мужчины возлагают на нее ― якобы Мария и была заказчиком.

Чтобы доказать свою невиновность, женщине придется чуть ли не бежать из заключения и самостоятельно искать преступника. Параллельно в ее семье случаются трагедия за трагедией.

«Не очень часто попадается такой интересный сценарий, когда до последней серии ты не понимаешь, кто же главный злодей! Что же касается общих черт с моей героиней, то мы с ней разные. Но все же, схожесть есть в том, что она борется за свою семью, за детей, и в этом мы похожи ― для меня семья значит очень много. Это очень интересная работа еще и потому, что именно на площадке сериала “Родная мачеха” я впервые в своей карьере буду сниматься в роли горничной, впервые примерю такой костюм», ― рассказала о своей роли Ольга Арнтгольц.

«Родная мачеха» ― описание серий

Серия 1

Мария и Сергей Ветровы ― достаточно счастливая семья, в которой муж руководит миллионной компанией, а жена ему помогает. Они живут со свекровью, родственниками и своими детьми в шикарном доме и ни в чем себе не отказывают. Неожиданно за героиней кто-то начинает следить, и это совпадает с приездом в страну Виктора ― бывшего Марии, от которого она ушла к нынешнему мужу. Они дважды встречаются, однако Мария не реагирует на ухаживание Виктора. Когда тот встречается с Сергеем, разговоры о бизнесе идут прахом, а вскоре Сергей получает фотодоказательства, якобы Мария изменяла ему с Виктором. Когда не срабатывает провокация, фабрикуются обвинения против Марии, будто она готовила убийство Сергея. После этого умирает ее отец, и женщина вынуждена бежать к тете в другой город. Автобус с ней попадает в аварию…

Серия 2

Марии повезло ― в аварии выживает несколько человек, и среди них она. Однако погибла ее соседка ― Нина, только что вышедшая из колонии. Во время поездки она украла украшения Марии, а в ее куртке оставила свои документы. После аварии Мария попадает в больницу с ожогами и сильными травмами, а там ее принимают за Нину. Марии удается позвонить Татьяне, и тетя, бывшая криминалистка, помогает ей скрыться. Поначалу все идет гладко и Татьяна какбы узнает в обгоревшем теле Нины свою племянницу, однако из столицы требуют провести генетическую экспертизу.

Между тем, ненавидевшая невестку свекровь Марии настраивает детей против матери. Она рассказывает Денису о том, что у Марии когда-то были отношения с Виктором, Наташа слышит это и убегает из дома. Ночью на дороге ее сбивает машина.

3 и 4 серия ― 23 ноября

5 и 6 серия ― 24 ноября

7 и 8 серия ― 25 ноября

9 и 10 серия ― 29 ноября

11 и 12 серия ― 30 ноября

13 и 14 серия ― 1 декабря

15 и 16 серия ― 2 декабря

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Сериал «Родная мачеха» выходит по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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