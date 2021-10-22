Мелодраматический сериал «Любовь без тормозов» вышел на СТБ 18 октября в 20:15. В нем сыграли известные актеры, которые не дадут вам остаться безучастными. Сколько серий в сериале «Любовь без тормозов» и по какому графику они будут выходит ― читайте в материале СТБ.

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Новый сериал «Любовь без тормозов» расскажет драматическую историю о случайностях, которые меняют жизни людей.

В центре сюжета история Киры и Дмитрия ― то, как она меняется из-за обычного случая, и что потом происходит с людьми.

Кира и Дмитрий Вишневские ― семья, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Но идеальной семьи нет ― супруги лгут и втайне мечтают избавиться друг от друга.

В начале сериала «Любовь без тормозов» Кира хочет признаться, почему она обманывает мужа. Ее терзает вина и страх, в то время как Дима, узнав кое-что, гонит по дороге ночью и также мечтает о другой жизни.

Авария переворачивает жизни Киры и Димы, а также следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Игорь и Кира становятся связаны. Расследование горько меняет судьбы их обоих.

Креативный продюсер Оксана Калитюк отметила, что мелодрама «Любовь без тормозов» ― о любви, которая объединяет самые неожиданные, казалось бы, типы людей.

«Любовь без тормозов» ― актеры сериала

Антон Батырев,

Лянка Грыу,

Алла Масленникова,

Виктор Васильев,

Ольга Морозова,

Алена Якименко,

Николай Боклан,

Петр Никитин и др.

Для вашего удобства мы составили график выхода всех серий мелодрамы «Любовь без тормозов» с датами их премьер на телеканале СТБ.

«Любовь без тормозов» ― график выхода

18 октября, 20:15 — 1, 2 серии;

19 октября, 20:15 — 3, 4 серии;

20 октября, 20:15 — 5, 6 серии;

21 октября, 20:15 — 7, 8 серии;

25 октября, 20:15 — 9, 10 серии;

26 октября, 20:15 — 11, 12 серии;

27 октября, 20:15 — 13, 14 серии;

28 октября, 20:15 — 15, 16 серии.

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Сериал «Любовь без тормозов» выходит с понедельника по четверг в 20:15 по две серии. Не пропустите!

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