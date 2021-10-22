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«Любовь без тормозов»: график выхода и сколько будет серий в мелодраме

22.10.2021

Мелодраматический сериал  «Любовь без тормозов» вышел на СТБ 18 октября в 20:15. В нем сыграли известные актеры, которые не дадут вам остаться безучастными. Сколько серий в сериале «Любовь без тормозов» и по какому графику они будут выходит ― читайте в материале СТБ.

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Новый сериал «Любовь без тормозов» расскажет драматическую историю о случайностях, которые меняют жизни людей.

В центре сюжета история Киры и Дмитрия ― то, как она меняется из-за обычного случая, и что потом происходит с людьми.

Кира и Дмитрий Вишневские ― семья, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Но идеальной семьи нет ― супруги лгут и втайне мечтают избавиться друг от друга.

В начале сериала «Любовь без тормозов» Кира хочет признаться, почему она обманывает мужа. Ее терзает вина и страх, в то время как Дима, узнав кое-что, гонит по дороге ночью и также мечтает о другой жизни. 

Авария переворачивает жизни Киры и Димы, а также следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Игорь и Кира становятся связаны. Расследование горько меняет судьбы их обоих.

Креативный продюсер Оксана Калитюк отметила, что мелодрама «Любовь без тормозов» ― о любви, которая объединяет самые неожиданные, казалось бы, типы людей.

«Любовь без тормозов» ― актеры сериала

  • Антон Батырев,
  • Лянка Грыу,
  • Алла Масленникова,
  • Виктор Васильев,
  • Ольга Морозова,
  • Алена Якименко,
  • Николай Боклан,
  • Петр Никитин и др.

Для вашего удобства мы составили график выхода всех серий мелодрамы «Любовь без тормозов» с датами их премьер на телеканале СТБ.

«Любовь без тормозов» ― график выхода

  • 18 октября, 20:15 — 1, 2 серии;
  • 19 октября, 20:15 — 3, 4 серии;
  • 20 октября, 20:15 — 5, 6 серии;
  • 21 октября, 20:15 — 7, 8 серии;
  • 25 октября, 20:15 — 9, 10 серии;
  • 26 октября, 20:15 — 11, 12 серии;
  • 27 октября, 20:15 — 13, 14 серии;
  • 28 октября, 20:15 — 15, 16 серии.

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Сериал «Любовь без тормозов» выходит с понедельника по четверг в 20:15 по две серии. Не пропустите!

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