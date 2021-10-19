Мелодраматический сериал «Любовь без тормозов» стартует на СТБ 18 октября в 20:15. В нем сыграли известные актеры, которые не оставят вас безучастными. Как сложились судьбы героев сериала и как обычный случай изменил их жизни ― читайте в материале СТБ.

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Жизнь Киры и Дмитрия кажется успешной и счастливой, как с рекламного проспекта. Но Кира готовится к серьезному разговору с любимым, и ей есть чего стыдиться. В то же время взволнованный Дмитрий спешит на встречу на огромной скорости и попадает в ДТП. Однако расследование происшествия вызывает слишком много вопросов, на которые так мало ответов. События после аварии связывают Киру с сотрудником правоохранительных органов Игорем, который переживает непростые времена с женой Ритой.

Какие «скелеты в шкафу» героев всплывут во время следствия?

К чему приведет их откровенность, и правда ли, что они, наконец, обретут свое счастье? Читайте описание всех серий сериала «Любовь без тормозов».

«Любовь без тормозов» ― график выхода серий

1 серия и 2 серия

Кира замужем за успешным бизнесменом-красавцем Дмитрием Вишневским, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара. Но эта идиллия ― лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Супруги давно несчастны в этих отношениях, но крепкие брачные узы не позволяют им признаться в том, что их семьи давно нет или никогда не было. Кире предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его много лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает на встречную полосу, он жмет на тормоза, но они не слушаются… Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары – следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Кроме того, Рита исчезает в тот же день… Связаны ли эти события между собой?

Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле ― ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные «скелеты в шкафу». Вскоре окажется, что кровь в машине Димы принадлежит Рите. Но где она и что делала в автомобиле?

3 и 4 серия ― 19 октября;

5 и 6 серия ― 20 октября;

7 и 8 серия ― 21 октября;

9 и 10 серия ― 25 октября;

11 и 12 серия ― 26 октября;

13 и 14 серия ― 27 октября;

15 и 16 серия ― 28 октября.

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Премьера сериала «Любовь без тормозов» на СТБ состоится 18 октября. Ежедневно с понедельника по четверг в 20:15 вас ждут по две новые серии. Не пропустите!

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