С понедельника по четверг в 20:15 на СТБ выходит сериал «Цвет мести» ― вторая часть трилогии и продолжение «Цвета страсти». Сергей Сторожев срежиссировал все серии нового сезона, в котором полностью изменились судьбы героев.

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Даша Гомонай изменила внешность после событий первого сезона, чтобы спасти себя и близких. В сериале ее играет другая актриса ― Полина Калмыкова, которая до этого успела проявить себя в нескольких фильмах и театральных постановках.

В центре сюжета не только Даша, но и Мария Матвиенко ― директор детского дома и ее биологическая мать. Марию посадили за убийство контрабандиста Милоша Князевицкого. Она же планирует в первую очередь оказаться на свободе и разыскать пропавших детей.

Даша Гомонай изменила личность ― теперь она Надя и скрывается от правоохранителей, а также пытается начать все заново. София Горбач начинает свои поиски Даши, так как не верит в ее смерть во время заключения.

Сериал снимали режиссеры Сергей Сторожев и Олеся Герко, оператор-постановщик Маркиян Канюка, художник-постановщик Анастасия Антонюженко, исполнительный продюсер Инна Гребенюк, генеральный продюсер Татьяна Гнедаш.

«Цвет мести»: описание серий и сюжет

1 серия и 2 серия

В новом сезоне Потапенко пытается доказать непричастность Марии к убийству Милоша. Тем временем Борисов шантажирует Марию, но она не поддаётся на шантаж и признаётся в убийстве, готовясь отбывать срок.

Пока Мария с трудом осваивается в камере СИЗО, она узнает о художнице Даше Гомонай ― легендарной личности, которая погибла, но стала известной на всю страну.

Иван узнает, что София причастна к смерти Даши и Ореста, но не успевает об этом никому сказать, так как попадает в больницу без сознания. София испугана: что если отец услышал страшную правду о ней?

Кролл, под именем которого скрывается Евгений, расправляется с Романом за предательство Марии. Для расследования смерти Романа из столицы направляют Гаврилова.

Потапенко объявляет Игоря в розыск, но Борисов и тут добивается своего ― он предупреждает Игоря, который вовремя сбегает. Тем временем, проверяя изъятые при обыске вещи Марии Матвиенко, криминалист находит доказательство ее связи с Дашей Гомонай.

3 серия и 4 серия

Начинаются поиски Игоря. Борисов хочет закрыть дело как можно скорее. Он дает знать Софии, что обнаружены свежие отпечатки пальцев Даши Гомонай. Она начинает искать Дашу. Потапенко ведёт своё расследование: расспрашивает Ханина о подробностях вскрытия тела Даши, но тот сообщает об этом Михаилу.

Диана после колонии приходит в детский дом Нади, где живет и воспитывается ее дочь Снежана. Надя очень сильно переживает из-за того, что Диана может ее узнать.

В расследовании смерти Романа правоохранители обнаруживают еще одну пропажу.

Мария получает срок в колонии строгого режима. Надя инструктирует ее, как приспособиться к новым условиям. Несмотря на трудности, Мария держится отстраненно и сохраняет достоинство, из-за чего получает прозвище Графиня. «Семья» Марты нападает на Марию, и она попадает в ДИЗО.

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29 сентября, 20:15 — 5, 6 серии;

30 сентября, 20:15 — 7, 8 серии;

4 октября, 20:15 — 9, 10 серии;

5 октября, 20:15 — 11, 12 серии;

6 октября, 20:15 — 13, 14 серии;

7 октября, 20:15 — 15, 16 серии;

11 октября, 20:15 — 17, 18 серии;

12 октября, 20:15 — 19, 20 серии;

13 октября, 20:15 — 21, 22 серии;

14 октября, 20:15 — 23, 24 серии.

Сериал «Цвет мести» выходит на СТБ с 27 сентября и будет идти по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Не пропустите новые серии!

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