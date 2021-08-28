«Пикник»: дата старта

Совсем скоро зрители телеканала СТБ увидят премьеру 8-серийной мелодрамы «Пикник» производства «Mamas film production». Подробности и дата старта ― далее в материале!

Премьера сериала «Пикник» состоится 6 сентября в 20:15 на телеканале СТБ!

Ключевой темой в сериале является кризис среднего возраста. Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены.

В фокусе внимания находится супружеская пара ― Вера (Анна Кузина) и Олег (Кирилл Жандаров) Лапины, которые 17 лет вместе. Они воспитывают дочь-подростка и маленького сына. Кажется, Олег и Вера так давно вместе, что уже всё знают друг о друге. Но они начали отдаляться. На пикнике с хорошими друзьями случится инцидент, который вызовет настоящую бурю страстей, и все скелеты в шкафах героев будут обнаружены…

В ролях: Анна Кузина, Кирилл Жандаров, Вера Кобзарь, Максим Девизоров, Алина Чебан, Анна Тамбова, Людмила Загорская, Александр Кобзарь, Мария Стопник и др.

Режиссер-постановщик: Ирина Громозда.

Оператор-постановщик: Сергей Крутько.

Художник-постановщик: Тарас Кузуб.

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