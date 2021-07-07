Захватывающий сюжет. Главная героиня фильма «Цветотерапия любви» ― 35-летняя Александра (Натали Старынкевич), известный столичный психотерапевт с многолетней практикой. Она ― единственный в стране специалист, работающий с пациентами по уникальной методике аура-сомы ― цветотерапии, позволяющей с помощью цвета понять состояние, настрой и природу каждого человека. К Саше за помощью обращается ее друг Андрей (Валентин Томусяк), майор из прокуратуры. 17 лет назад он спас Сашу от насильника, который чуть не убил девушку в ночном клубе. Сейчас Андрей ведет дело, которое гремит на весь город вот уже несколько месяцев: удалось задержать подозреваемого в серии убийств молодых женщин. Майор уверен, что задержанный Круглов (Дмитрий Лавров) виновен, однако дело тормозится из-за недостаточности фактических улик. Задача Александры ― с помощью своей методики понять человеческую сущность и ответить на главный вопрос: действительно ли Круглов ― тот самый маньяк, о котором несколько лет неустанно писали все городские газеты. Расследуя это дело, Андрей замечает, что Саша испытывает к нему не только профессиональный интерес…