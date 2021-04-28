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Летний снег – смотрите на СТБ с 04.05.2021

28.04.2021

Не пропустите новый сериал от культового режиссера Оксаны Байрак – смотрите онлайн Летний снег с 4 мая на СТБ!

Киноцикл Знаки любви продолжается. Летний снег  – уникальная история о том, что значит любовь для женщины Девы. Елена замужем за Глебом. На первый взгляд, у них прекрасные отношения: все началось со школьного увлечения и переросло в крепкий брак. Однако быт, постоянная суета отдалили их друг от друга. Взамен на горизонте появился третий. Что выберет Елена: тихую семейную жизнь или с головой погрузится в новую страсть? Следите за историей Елены в фильме Оксаны Байрак Летний снег.

Video: Летний снег – смотрите на СТБ с 04.05.2021


Сериал Летний снег — 1 серия выйдет в эфир уже 04.05.2021. О чем будет 1 серия сериала Летний снег читайте в анонсе

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