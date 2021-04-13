«Папаньки»-3: количество серий и график выхода
13.04.2021
С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выйдет 3 сезон сериала «Папаньки». В третьем сезоне состоится большое переселение папанек за город, где их ждут яркие приключения. Читайте количество серий и график выхода сериала прямо сейчас!
График выхода сериала «Папаньки»-3:
- 12 апреля, 20:15 ― 1 серия
- 12 апреля, 21:00 ― 2 серия
- 13 апреля, 20:15 ― 2 серия
- 13 апреля, 21:00 ― 3 серия
- 14 апреля, 20:15 ― 3 серия
- 14 апреля, 21:00 ― 4 серия
- 15 апреля, 20:15 ― 4 серия
- 15 апреля, 21:00 ― 5 серия
Напомним, с понедельника по четверг зрители смогут наблюдать за жизнями папанек в слоте «СТБ-сериал» в 20:15.
Video: «Папаньки»-3: количество серий и график выхода
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