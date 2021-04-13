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«Папаньки»-3: количество серий и график выхода

13.04.2021

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выйдет 3 сезон сериала «Папаньки». В третьем сезоне состоится большое переселение папанек за город, где их ждут яркие приключения. Читайте количество серий и график выхода сериала прямо сейчас!

График выхода сериала «Папаньки»-3:

  • 12 апреля, 20:15 ― 1 серия
  • 12 апреля, 21:00 ― 2 серия
  • 13 апреля, 20:15 ― 2 серия
  • 13 апреля, 21:00 ― 3 серия
  • 14 апреля, 20:15 ― 3 серия
  • 14 апреля, 21:00 ― 4 серия
  • 15 апреля, 20:15 ― 4 серия
  • 15 апреля, 21:00 ― 5 серия

Напомним, с понедельника по четверг зрители смогут наблюдать за жизнями папанек в слоте «СТБ-сериал» в 20:15. 

Video: «Папаньки»-3: количество серий и график выхода

Папаньки - количество серий и график выхода серий. Сколько серий в сериале Папаньки, читайте в материале

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