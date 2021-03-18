«Любовь Веры»: количество серий и график выхода
18.03.2021
Совсем скоро, 22 марта в 20:15, на телеканале СТБ состоится премьера мелодрамы от «Starlight Production» «Любовь Веры». Фильм будет состоять из 8 серий. Читайте график выхода сериала «Любовь Веры» далее в материале.
- 22 марта, 20:15 — 1 серия
- 22 марта, 21:10 — 2 серия
- 23 марта, 20:15 — 3 серия
- 23 марта, 21:10 — 4 серия
- 24 марта, 20:15 — 5 серия
- 24 марта, 21:10 — 6 серия
- 25 марта, 20:15 — 7 серия
- 25 марта, 21:10 — 8 серия
Режиссер: Анатолий Григорьев
В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.