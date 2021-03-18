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«Любовь Веры»: количество серий и график выхода

18.03.2021

Совсем скоро, 22 марта в 20:15, на телеканале СТБ состоится премьера мелодрамы от «Starlight Production» «Любовь Веры». Фильм будет состоять из 8 серий. Читайте график выхода сериала «Любовь Веры» далее в материале. 

  • 22 марта, 20:15 — 1 серия
  • 22 марта, 21:10 — 2 серия
  • 23 марта, 20:15 — 3 серия
  • 23 марта, 21:10 — 4 серия
  • 24 марта, 20:15 — 5 серия
  • 24 марта, 21:10 — 6 серия
  • 25 марта, 20:15 — 7 серия
  • 25 марта, 21:10 — 8 серия

Режиссер: Анатолий Григорьев

В ролях: Елена Шилова, Андрей Чернышов, Зоряна Марченко, Павел Харланчук, Даша Грачева, Максим Самчик и др.

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