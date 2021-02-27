Папаньки 3 сезон – смотрите на СТБ с 12.04.2021 (АНОНС 4)
27.02.2021
Не пропустите возвращение любимого юмористического сериала Папаньки! 3 сезон станет для героев новым испытанием, ведь они покинут тесные квартиры и переедут за город. Домашние животные, огороды и свежий воздух… Сельская романтика! Однако не для пап. Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон на СТБ с 12 апреля и не пропустите кантри приключения отчаянных папаш.
Video: Папаньки 3 сезон – смотрите на СТБ с 12.04.2021 (АНОНС 4)
Сериал Папаньки — 1 серия выйдет в эфир уже 12.04.2021. О чем будет 1 серия сериала Папаньки читайте в анонсе
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