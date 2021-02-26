Не пропустите возвращение любимого юмористического сериала Папаньки! 3 сезон станет для героев новым испытанием, ведь они покинут тесные квартиры и переедут за город. Домашние животные, огороды и свежий воздух… Сельская романтика! Однако не для пап. Смотрите онлайн сериал Папаньки 3 сезон на СТБ с 12 апреля и не пропустите кантри приключения отчаянных папаш.

Video: Папаньки 3 сезон – смотрите на СТБ с 12.04.2021 (АНОНС 3)

Сериал Папаньки — 1 серия выйдет в эфир уже 12.04.2021. О чем будет 1 серия сериала Папаньки читайте в анонсе