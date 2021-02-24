В третьем сезоне герой Андрея Фединчика, как и все «папаньки», тоже переедет за город. Он случайно задевает интересы мафии и вынужден скрываться! А еще Саша влюбится в девушку Машу. Но все же не будет готов к серьезным отношениям.

«В третьем сезоне у Саши все же будет много женщин… И одна, в которую он серьезно влюбится!», — рассказала актриса Наталка Денисенко — пассия героя в сериале (Татьяна) и счастливая жена Андрея Фединчика вот уже несколько лет.

Отношения Саши и Маши завяжутся очень неожиданно и спонтанно. Кажется, это настоящие чувства — герою предстоит в этом разобраться.

«Саша всё же не готов к отношениям — не готов их строить и удерживать. А тут еще и преграда в виде Тани, которая намерена бороться за него. А вот кого он выберет — это одна из главных интриг сезона» , — рассказал продюсер Алексей Бланарь.

Как будет развиваться любовная линия в сюжете, изменится ли Саша и будет ли бороться за него Таня — станет ясно уже этой весной. Третий сезон сериала «Папаньки» скоро на телеканале СТБ!

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