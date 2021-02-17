Телеканал СТБ и компания «Основа Фильм Продакшн» сняли 4-серийную драму «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Премьера проекта в эфире СТБ состоится 19 февраля в 20:15, ко Дню памяти Героев Небесной Сотни. Читайте 5 фактов о фильме «Мама», которые вы не знали.

Идея и посыл. У каждого героя, который защищает Украину на войне, есть мама. Проект покажет собирательный образ всех солдатских матерей.

Интересный сюжет. Главная героиня фильма Нина Петровна живет с семьей в Житомире. В тот момент, когда ее сын Виталий Швыдченко ушел добровольцем на фронт защищать свою страну, в мирной жизни Нины Петровны поселилась война. В один из обычных дней она узнает, что Виталий попал в плен. Обстоятельства складываются так, что единственный шанс вернуть своего ребенка – отправиться самостоятельно на его поиски. Нине Петровне предстоит проделать долгий путь, сменить города и села, пройти блокпосты и кабинеты местной власти, встретиться лицом к лицу с врагом, и все для того, чтобы узнать самый важный ответ для матери – жив ли ее ребенок.

Лучшие актеры страны. В картине «Мама» сыграли: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Тамара Антропова, Михаил Кришталь, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева и др.

Качественное производство. Фильм «Мама» снято силами «Основа Фильм Продакшн». Студия занимается созданием современных сериалов для людей разных возрастных категорий.

Олеся Жураковская в главной роли. Чувственная и отзывчивая Олеся Жураковская — кумир сотен тысяч украинцев. На ее счету десятки проектов, среди которых работы в телесериалах и полном метре. Сегодня исполнительница реализует свой талант на театральной сцене и в кино, снимаясь в украинских драмах. Яркая внешность и бурный темперамент делают артистку любимицей многих почитателей отечественного кино и телевидения.

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