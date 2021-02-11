19 февраля в 20:15 телеканал СТБ покажет 4-серийную драму «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. А пока читайте интервью с актером сериала «Мама» Михаилом Кришталем!

Что для вас война?

В тех реалиях, в которых живет наша страна, в тех реалиях, в которых сейчас живут наши граждане, война ― это восстановление некой высшей справедливости. По крайней мере, так я понимаю войну, которую ведет наша страна против тех, кто каким-то чудом решил нарушить баланс между светом и тьмой. Абсолютно уверен, что наша страна борется за восстановление баланса, для всего человечества, между светом и тьмой.

Как вы думаете, что чувствует мать, которая отправляет своего ребенка на фронт?

Я не женщина, мне трудно об этом как-то судить. Но что-то вроде того, что надо было что-то сделать в юности, чтобы не отправлять ребенка воевать в старости. Возможно, что-то такое. По крайней мере, для себя я много говорю, что чего-то, видимо, не сделал в своей молодости, а молодые теперь исправляют в том числе и мои ошибки.

Есть ли кто-то из ваших знакомых на Донбассе?

На линии фронта есть. Но об этом же не следует говорить. Но есть. Близкие и родные люди. Время от времени они нуждаются в помощи, которую я по мере своих возможностей им предоставляю.

Как вы думаете, что объединяет всех украинцев?

Для меня объединяющий фактор номер 1 ― это прежде всего язык. У нас другого кода нет. Мы слишком разные в рамках одного народа, и очень многие из тех, кто примкнул к украинскому народу в этой борьбе, ― это и грузины, и чеченцы, и русские, и армяне, и евреи… Но все же язык закона, язык Конституции ― язык украинский. И я вижу, что все дальше и дальше, все больше и больше патриотически настроенных людей это понимают и используют и в быту, и в публичных сообщениях украинский язык. Я вам скажу, что в последнее время мои земляки, мои друзья с Донбасса и некоторые друзья из Крыма просят, чтобы я с ними говорил в основном на украинском языке. Я охотно откликаюсь на такие просьбы, и с каждым таким моим земляком, который просит меня говорить с ним на украинском, моя вера в какое-то лучшее будущее для нашей страны крепчает.

С чем у вас ассоциировался Донбасс до войны?

Прежде всего это ландшафты, типичные для тех мест, то есть шахты, терриконы. Это такой внешний признак. Но первое, что я вспоминаю вот сейчас, когда меня спрашивают о довоенном и современном Донбассе, ― это участок между музыкально-драматическим театром и театром оперы и балета им. Соловьяненко. Настолько там красиво! И в старых столицах, и в наших старых городах, возможно, не всегда найдешь такую ​​городскую красоту, сделанную и более или менее реформированную. Это такие тенденции были в этом месте после 2005 года. Когда меня спрашивают о Донецке: «Что ты вспоминаешь?» ― участок бульвара Пушкина между музыкально-драматическим и оперным театрами.

Как вы думаете, почему проект «Мама» важен для украинцев?

Потому что нация, которая во время таких вызовов ― это я говорю не только о войне, но и об эпидемии и о множестве каких катастроф ― больше говорит о правах и свободах и очень мало говорит об обязанностях и необходимости какой-то дисциплины в поведении, ― она ​​обречена. Нужно напоминать, что никуда эта война не делась, она идет и она гораздо ближе к нам, нежели мы думаем. Так вот, чем больше мы, люди искусства, будем напоминать об этих обстоятельствах, то по крайней мере какую-то часть общества это дисциплинирует. А это какой-то залог того, чтобы эту войну закончить на наших условиях.

Какие слова поддержки вы сказали бы ребятам, которые на войне, и их матерям?

Во-первых, ребята, простите за то, что мы немного расслабились и забыли о том, что вы до сих пор в окопах, о том, что война никуда не делась и не закончилась. Мы попробуем время от времени напоминать обществу, что вы там. Во-вторых, я благодарен вам. Просто немеряно благодарен за ваше мужество, за ваши умения, за ваше самопожертвование. И отдельная вам благодарность за то, что вы, несмотря на то, что до сих пор ездят поезда Львов―Москва, Днепр―Москва, Киев―Москва, не бросили оружие и продолжаете воевать за нас грешных. Конечно, я вам желаю, что сколько вас ушло на задание, пусть столько и вернется.

Берегите себя, насколько это возможно. Берегите свое здоровье, берегите свою бессмертную душу, и в случае чего ― пусть не дрогнет рука. Единственное, что могу пообещать от себя: надо будет, значит пойдем вместе с вами, будем копать окопы, будем подавать патроны, перезаряжать оружие. По крайней мере я, несмотря на определенные проблемы со здоровьем, нахожусь в такой перманентной готовности. И считаю, если большинство общества находится в такой же готовности ― идти и умирать за эту землю, то тем скорее от нас отстанут наши давние соседи-враги.

Про матерей…. Я не знаю, как сказать. Есть стихотворение старое, еще с советских времен: «Ожиданием своим ты спасла меня»… Ждите. Ждите, сколько можно, ждите. И вы дождетесь обязательно!

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