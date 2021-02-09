19 февраля в 20:15 на телеканале СТБ выйдет 4-серийная драма «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Читайте интервью с актером сериала «Мама» Константином Корецким прямо сейчас.

Что для вас значит война?

Это боль в каждом сердце.

Как вы думаете, что чувствует мать, отправляя ребенка на фронт?

Такое ощущение… Когда я читаю сценарий, когда я вижу это все, сердце сжимается. Вот так, сердце сжалось ― и уже не отпускает.

Что ассоциируется у вас с вашим родным регионом ― Харьковом?

Это Украина. Это очень непростой регион, но это Украина. Я очень счастлив, что жил в Харькове. Что, несмотря на все, он остался Украиной. Что там есть мои друзья, мои настоящие украинцы. Независимо от того, на каком языке они разговаривают, они защищают свою страну.

Чем неповторимый ваш родной край?

Есть такой анекдот на русском языке: «А это правда, что в Харькове говорят только “Тю”, “ля” и “шо”? ― Тю, ля, а шо?».

Как вы думаете, что объединяет всех украинцев?

Украина. Любовь к своей стране, любовь к своей земле. Это самое главное.

Почему проект «Мама» важен для украинцев?

Потому что он показывает нашу национальную боль изнутри. Из сердца матери. Из сердца каждого из нас. Ту самую боль, которую мы видим в новостях, по рассказам друзей, а здесь мы видим ее изнутри.

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