Телеканал СТБ покажет 4-серийную драму «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. Премьера проекта в эфире запланирована на 19 февраля в 20:15. Редакция сайта телеканала СТБ пообщалась с режиссером долгожданного сериала Тарасом Ткаченко.

Что вас подтолкнуло к созданию этого проекта?

Мы все не глухие, не слепые, мы живем в нашей стране, понимаем, что происходит. Даже сегодня утром в новостях можно было прочитать, что двое наших ребят погибли на востоке Украины. Это же не прекращается, это же каждый день, то, что мы сегодня не увидели, не означает, что этого нет. И для меня этот проект важен, это свое высказывание по поводу того, что происходит в стране. Возможно, это даже какой-то определенный сентимент, так как в 2014―2015 годах приходилось бывать в тех краях на Луганщине, в тех местах, о которых мы сейчас снимаем.

Когда мне позвонили и предложили снимать этот проект, я, прочитав синопсис на страничку, сразу позвонил продюсерам, закричал, что это мое, родное, дайте мне этот проект, дайте я буду это делать! Вот так сильно вцепился.

Что для вас значит война?

Это большое испытание для нас. Испытания нас очень закаляют. Ну, и конечно, я никакого сентимента к тем, кто являются нашими врагами, не чувствую. Я понимаю, что там ― враги, с той стороны… В войне есть только два выхода: победа и поражение. Все остальное ― это не выход. Поэтому, если я могу этим приблизить нашу победу, я буду это делать.

Как вы думаете, что объединяет всех украинцев?

Очень сложный вопрос. Хотелось бы, чтобы гораздо больше нас объединяло. Ощущение того, что это наша земля. Ощущение того, что мы эту землю не хотим никому отдавать. Ощущение того, что мы не продадим себя за горькую копейку. И мне кажется, что те, кто себя считает украинцами, это те, кто все-таки какие-то свои желудочные интересы ставит немного ниже, чем интересы духовные, вот и все. То есть те, кто голосовал желудком, те оказались сейчас за линией разграничения и довольны той жизнью. Те, кто голосовал душой или шел за душой, те сегодня по обе стороны линии разграничения, но те, кто здесь, делают все для того, чтобы это все прекратилось, и те, кто там, делают все возможное в их ситуации.

Откуда вы родом?

Я с Киевщины сам, с Таращанского района. Просто так, чтобы вы понимали, в городе Тараща родился некий генерал-хорунжий армии УНР Владимир Сикевич, который в 1917―1918 годах освободил Славянск от российских войск и воевал на Донбассе, восстанавливал украинскую государственную границу на востоке в 1918 году. Так что, видите, можно сказать, что это какая наследственность. То, что я с Киевщины, не означает, что у нас люди сто лет назад не боролись.

С чем у вас ассоциировался Донбасс до войны?

У людей с Донбасса есть своя гордость, есть свой патриотизм, есть свой характер. И если говорить, сколько людей сегодня погибло на востоке Украины из разных регионов Украины, то мы увидим, что на самом деле «схидняков» с Днепропетровщины, Луганщины, Донеччины там будет не меньше, а может, и больше, чем людей с Западной Украины. Эти люди, может, не так много говорят, больше молчат, но очень много делают. Этим людям надо тоже поклониться, они отдают свою жизнь, они воюют. Знаете, мы воюем за абстрактные какие-то вещи, потому что мой дом здесь, а эти люди воюют за свой дом в буквальном смысле этих слов. Это гораздо труднее, чем нам.

Какие слова поддержки вы сказали бы ребятам, которые на войне, и их матерям?

Здесь очень сложно сказать. Это очень ответственный для меня проект. Что можно сказать человеку, у которого погиб ребенок или пропал ребенок? Понимаете, здесь любые слова просто лишние, и они никогда не передадут всего того, что этот человек чувствует. Я просто чувствую огромную ответственность, понимаю, что я должен быть очень честным в этой работе, в этом фильме и сделать это очень-очень на совесть. И здесь слова лишние просто. Я обещаю быть честным в этой работе.

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