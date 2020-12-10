«Объятия лжи»: количество серий и график выхода сериала
Телеканал СТБ и Starlight Production 14 декабря начнут показ новой 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи». В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Читайте количество серий и график выхода сериала «Объятия лжи» далее в материале.
График выхода сериала:
- 14 декабря, 20:15 — 1, 2 серии
- 15 декабря, 20:15 — 3, 4 серии
- 16 декабря, 20:15 — 5, 6 серии
- 17 декабря, 20:15 — 7, 8 серии
Производство: Starlight Production.
Автор сценария: Оксана Калитюк.
Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.
Оператор-постановщик: Миша Марков.
Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина.
В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.
Video: «Объятия лжи»: количество серий и график выхода сериала
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