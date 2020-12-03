Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Объятия лжи»: количество серий и график выхода сериала

03.12.2020

Телеканал СТБ и Starlight Production 14 декабря начнут показ новой 8-серийной мелодрамы «Объятия лжи». В эфире зрители будут следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Читайте количество серий и график выхода сериала «Объятия лжи» далее в материале. 

График выхода сериала: 

  • 14 декабря, 20:15 — 1, 2 серии
  • 15 декабря, 20:15 — 3, 4 серии
  • 16 декабря, 20:15 — 5, 6 серии
  • 17 декабря, 20:15 — 7, 8 серии

Производство:  Starlight Production.

Автор сценария: Оксана Калитюк.

Режиссер-постановщик: Дмитрий Лактионов.

Оператор-постановщик: Миша Марков.

Генеральный продюсер: Галина Балан-Тимкина.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Video: «Объятия лжи»: количество серий и график выхода сериала

Объятия лжи - количество серий и график выхода серий. Объятия лжи - сериал от СТБ, выйдет в эфир 14 декабря 2020. Сколько серий в сериале Объятия лжи, читайте в материале

Больше по теме: СТБ покажет 8-серийную мелодраму «Объятия лжи» производства Starlight Production

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть