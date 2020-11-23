Сегодня, 23 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера 1 и 2 серий романтического сериала «Цвет страсти». Читайте анонс 1―2 серий фильма «Цвет страсти» прямо сейчас!

Во время отдыха в горах у жены начальника закарпатской таможни Дмитрия Матросова начинаются схватки, она рожает здоровую девочку, не успев доехать до больницы. Дмитрий и его водитель Роман едут с новорожденной к врачу, но в пути оказываются у обрыва. Дмитрий погибает, а его дочь при странных стечениях обстоятельств забирает Евгений — лучший друг Матросова. Мужчина садится на поезд и оставляет малышку в тамбуре с грязным бельем.

Вскоре девочку находит уборщица Нина, называет Дашей и начинает новую жизнь, прихватив ребенка с собой. Спустя 17 лет после той ночи Даша Гомонай – выпускница, известная своим художественным талантом и плохим поведением. Девочка хватается за любую работу, чтобы в доме была еда и ее больной, спивающейся матери было чем закусить. А ещё рисует на улицах портреты прохожим, за что и состоит на учете в детской комнате полиции, так как занимается незаконной трудовой деятельностью. Однажды Даша оказывается не в то время и не в том месте, и ее обвиняют в соучастии в грабеже автофургона с убийством водителя…

Режиссер: Дмитрий Гольдман

В ролях: Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Екатерина Варченко, Анастасия Иванова, Виталий Салий, Виктория Литвиненко, Дарья Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак и др.

Video: «Цвет страсти»: анонс 1―2 серий Сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет сериал Цвет страсти. Что произойдет в 1 и 2 сериях Цвет страсти? Читайте анонс сериала в материале

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