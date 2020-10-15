Совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Мой мужчина, моя женщина» от IVORY films. Ее показ запланирован уже в октябре. Кроме Ксении Мишиной, в сериале сыграют многие известные и талантливые актрисы. Одна из них ― Екатерина Гулякова. Читайте интервью с популярной актрисой Екатериной Гуляковой прямо сейчас!

Какая первая мысль у вас промелькнула, когда вы прочитали сценарий сериала «Мой мужчина, моя женщина»?

Я обрадовалась, что есть еще большая дрянь, чем мой персонаж. Потому что, на самом деле, я всегда самое большое зло всех сериалов, где играю! Вот так как-то пошло по жизни, и всех сейчас играю я. Но я могу ее оправдать. Всех своих персонажей я могу оправдать. Однако в этой ситуации не могу оправдать только одного персонажа ― Павла, который является моим любовником по сюжету.

Расскажите подробнее о своем персонаже в сериале.

На самом деле, в чем-то обвинять ее не могу. Нормальная, сильная, яркая, уверенная в себе, ухоженная, интересная женщина. Девушка, которая просто ищет крепкое плечо. Сильная женщина. Сильным женщинам тяжело сейчас в нашем мире, их боятся мужчины. Она уверенная, классная, интересная. Она ― живая. Ее энергия живая. Да, она женщина, которая любит, чтобы ее мечты сбывались. Но она направляет, она дает этот импульс, энергию, этот драйв и кайф, мужчина видит и заражается. Он хочет это сделать, он хочет выполнить, он хочет быть самцом и быть рядом с ней настоящим мужчиной.

В сериале «Мой мужчина, моя женщина» будет много интимных сцен с вашим участием. Как их снимают?

Да, интимные сцены ― это мое! Особенно в этом сериале. Мы их снимаем нон-стоп! Если мне неприятен партнер… Начнем с того, что мне не обязательно должно быть приятно, потому что это ― моя работа. Как странно это звучит, ужас… Поэтому это всегда вызов. Зритель в любом случае должен поверить. А это мои личные внутренние проблемы, как я буду это преодолевать.

Как проходила ваша первая интимная сцена в сериале?

Это было очень смешно! В свой первый съемочный день прочитала сценарий и поняла, что у меня очень много постельных сцен. Вообще, отношения людей в этом проекте строятся на сексе. Но все же впереди три месяца съемок, и я надеялась, что начнем мы не с этого. Первый день, четыре сцены секса. Первый день: «Здравствуйте! Я ― Катя. Сергей, познакомь меня хотя бы с оператором». «Ну, Катя, приятно очень! Садись и ноги расставляй». Секс в туалете ― это первая сцена и мое знакомство с группой. Что сделаешь. Из песни слов не выкинешь. Из сериала сцен не выкинешь также. Так мы и познакомились.

Как вы думаете, какая изюминка в сериале «Мой мужчина, моя женщина»?

Здесь очень много сюжетных линий! В итоге, когда я закончила читать 12 серию, я думала: «Так. Стоп. Я уже настолько запуталась, что с кем происходит, что надо обязательно его посмотреть». Надо посмотреть сериал, и тогда все станет на свои места. Главное ― разобраться со своей линией.

Опишите сериал одним предложением.

Одним предложением, наверное, не обойдешься. Но название очень хорошее ― «Мой мужчина, моя женщина», каждому по паре. Каждый здесь находит себя, свое отражение, соответственно, свою пару.

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