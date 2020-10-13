Жизнь главной героини сериала Мой мужчина, моя женщина Веры меняет один несчастный случай: ее муж стал виновником пожара, в котором едва не погибли люди. Чтобы спасти любимого от тюрьмы и откупиться, Вера решилась на серьезный шаг – стать суррогатной матерью. Только вот муж героини не оценил жертвы жены… Однако оценил пострадавший от пожара. Кто окажется своим, а кто чужим? Ответ узнайте совсем скоро – смотрите онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина с 19.10.2020 на СТБ.

Video: Сериал Мой мужчина, моя женщина: смотрите с 19 октября (Анонс) 19.10.2020 начнется сериал Мой мужчина, моя женщина 1 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 1 сезоне Мой мужчина, моя женщина уже сейчас

Video: Сериал Мой мужчина, моя женщина: смотрите с 19 октября (Анонс)

19.10.2020 начнется сериал Мой мужчина, моя женщина 1 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 1 сезоне Мой мужчина, моя женщина уже сейчас