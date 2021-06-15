В 6 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Сергей хочет добиться справедливости для Татьяны и Олега. Он не знал, что Таня умерла, поэтому вызвал ее в полицию для опознания подозреваемых. Олег приехал вместо покойной жены, но это не помогло – Таня была единственной, кто видел всех членов банды.

Сергей и Олег в 6 серии сериала Мой мужчина, моя женщина самостоятельно вышли на след негодяев, из-за которых Таня потеряла ребенка. Как они с ними разобрались? Узнайте прямо сейчас!

У Карины начались проблемы. Клиенты уходят, а начальник постоянно выставляет ей штрафы. Девушка устала от постоянных придирок и решила вернуться домой, так как ее контракт закончился. Однако все оказалось не так просто. Подружка тайком от Карины отнесла ее паспорт шефу, чтобы та не сбежала… Сможет ли она спастись из этого рабства? Смотрите в сериале Мой мужчина, моя женщина 6 серия.

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Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 7 серия от 16.06.2021