В сериале Мой мужчина, моя женщина 5 серия Олег пришел на встречу с Сергеем, чтобы отблагодарить его за помощь при родах. Сергей отказался от денег, зато придумал, как он может помочь Олегу и Татьяне. Бывший полицейский вспомнил, что он должен был заниматься делом о нападении на Таню, но ему помешал пожар и последующая госпитализация.

Таня в 5 серии сериала Мой мужчина, моя женщина рассказала Сергею о двух нападениях и странной девушке, которая принесла ей ноутбук. Мужчина решил взяться за это дело и найти негодяев.

Тане очень тяжело. Ребенок плохо спит и постоянно плачет, муж целыми днями пропадает на работе, а у нее совсем не хватает сил. Вера время от времени приходит проведать дочку, но старается делать это не очень часто. Какая беда обрушилась на голову Олега? Смотрите в сериале Мой мужчина, моя женщина 5 серия.

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Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 6 серия от 15.06.2021