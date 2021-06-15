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Video: Мой мужчина, моя женщина: 4 серия смотреть онлайн – 15.06.2021

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Мой мужчина, моя женщина | 15.06.2021 | 2021

В 4 серии сериала Мой мужчина, мой женщина Вера неожиданно приезжает к Сергею домой. Мужчина постепенно опускается на дно – став инвалидом, он начал пить и утратил веру в себя. Вера пытается образумить Сергея, но тот ведет себя агрессивно. В самый неподходящий момент у Веры вдруг начались схватки. Это было неожиданностью для нее, ведь срок еще не наступил. Сергею пришлось ехать в больницу вместе с женщиной. Вера пыталась звонить мужу, но тот не отвечал… Чем был занят Паша в тот момент? Узнайте в 4 серии Мой мужчина, моя женщина! Жизнь Карины за рубежом оказалась не такой уж сладкой, как ей мечталось. Ей не нравятся приставания клиентов и постоянные придирки со стороны начальника. Несмотря на это, она продолжает присылать деньги Сергею. Что случилось после родов? Смотрите в сериале Мой мужчина, моя женщина 4 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 5 серия от 15.06.2021

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