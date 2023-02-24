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Video: Як вижити, коли тебе вбивають: документальный проект от СТБ

Смотрите онлайн документальный проект "Як вижити, коли тебе вбивають" на сайте телеканала СТБ
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Як вижити, коли тебе вбивають | 24.02.2023 | 2023

Документальный спецпроект СТБ Як вижити, коли тебе вбивають, расскажет непростую историю 40 украинцев, которых в самый сложный момент объединило непреодолимое желание жить.

24 февраля 2022 года – в этот день у каждого украинца выбили землю из-под ног. В момент самые страшные сны стали реальностью – жестокий враг напал на Украину. Одним из эпицентров адских боев стала Киевщина, в том числе Гостомель. Весна 2022 года стала для этого и многих городов кровавой. В спецпроекте Як вижити, коли тебе вбивають 40 украинцев поделятся, как, несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие света, воды, тепла и еды, им удалось спастись и пережить оккупацию. Не пропустите – смотрите онлайн документальный спецпроект Як вижити, коли тебе вбивають на сайте СТБ.

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