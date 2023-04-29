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Video: Поруш тишу смотреть онлайн - 29.04.2023

Документальный фильм Поруш тишу от 29.04.2023 смотреть онлайн
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Поруш тишу смотреть онлайн — 29.04.2023
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Поруш тишу | 29.04.2023 | 2023

В документальном фильме СТБ Поруш тишу вы услышите, как проблема домашнего насилия проявляется в Украине во время полномасштабного вторжения.

Всемирная организация здравоохранения поражает статистикой: на протяжении своей жизни каждая третья женщина в мире страдает от домашнего насилия. В Украине эта проблема, к сожалению, не редкость, а с началом полномасштабного вторжения она вышла на новый уровень. В документальном фильме Поруш тишу вы услышите непростые истории о людях, пострадавших от домашнего насилия, а также от связанного с войной насилия, в частности, от сексуального.

Куда обращаться за помощью? Как изменилось гендерно обусловленное и домашнее насилие во время войны? И почему следует говорить о домашнем насилии даже во время полномасштабного вторжения? Оставайтесь с СТБ – смотрите онлайн документальный фильм Поруш тишу.

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