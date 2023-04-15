Мистецтво на війні | 15.04.2023 | 2023

Документальный фильм Мистецтво на війні расскажет вам больше о культурном фронте Украины и как искусство помогает побеждать врага.

Российские войска убивают украинских деятелей искусств, пытают учителей, заставляют педагогов обучать детей на русском языке и по учебной программе россии, сжигают школьные учебники и украинскую литературу, разрушают культурные объекты, имеющие большую ценность для Украины… Почему? В фильме Мистецтво на війні искусствовед Ева Сулек ответила на этот вопрос: уничтожить целый народ можно только тогда, когда удастся уничтожить культуру, которая объединяет и определяет его. Пока искусство живет в наших душах и памяти – мы непобедимы.

Не пропустите истории культурных деятелей, которые сменили любимое дело на оружие в руках и борются за нашу жизнь, – смотрите онлайн документальный фильм Мистецтво на війні на сайте СТБ.