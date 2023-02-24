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Video: Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати: документальный проект от СТБ

Смотрите онлайн документальный проект "Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати" на сайте телеканала СТБ
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Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати | 24.02.2023 | 2023

В документальном спецпроекте Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати вы услышите историю Ксении Каян. Женщина расскажет о первом месяце полномасштабного вторжения в Мариуполе. Тогда русские захватчики делали все, чтобы уничтожить город. Авиаудары, бомбардировки, ракетные обстрелы – это были будни мариупольцев. Ксения Каян в проекте Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати поделится: во время одной из атак ее сын Богдан погиб. В тот момент она потеряла смысл жизни. Что помогло Ксении пережить смерть сына? Смотрите онлайн документальный спецпроект Маріуполь. Лють дозволяє мені дихати на сайте СТБ.

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