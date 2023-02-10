Майже одружені 2023 8 серия от 10.02.2023 смотреть онлайн

Серия 8 | 10.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 8 серия от 10.02.2023 и узнайте про трогательную историю любви Богдана и Екатерины.

Бодя и Катя ежедневно борются за собственное счастье, ведь они постоянно сталкиваются с осуждением общества, которое не принимает чувства между бывшим студентом и преподавательницей. Несмотря на сомнения матери и друзей, Богдан сделал предложение любимой, а она ответила взаимностью. Но на дне рождения героя сериала Майже одружені 2023 произошла настоящая катастрофа! Друг именинника Саша рассказал всем, что Катя всегда любила молодых студентов, которые проводили с ней время ради оценок. Все были шокированы. Неужели Катя изменяет Богдану? Почему Саша признался именно сейчас? И что еще скрывает преподавательница? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 серия 8 от 10.02.2023 на сайте телеканала СТБ!

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