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Video: Майже одружені 2023 3 серия от 28.07.2023 смотреть онлайн

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Серия 3 | 28.07.2023 | 2023

А вы верите в свадебные приметы? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 3 серия от 28.07.2023 и узнайте, стоит ли игнорировать народную мудрость.

Никита не верит суевериям, поэтому он собственноручно купил шикарное свадебное платье в Милане для будущей жены. Неурядицы начались еще перед началом церемонии, когда на праздник заехал бывший Златы Даниил. От прошлой любви невесты не было ни слуха, ни духа два года, но вдруг он решил снова появиться в ее жизни. Как молодожены отреагируют на нежелательного гостя? Какой неожиданный подарок привезет мама невесты Никиты? И что моментально разрушит доверие между влюбленными? Разборки с бывшим, подозрения и реальное преступление – смотрите онлайн сериал Майже одружені серия 3 от 28.07.2023 на сайте телеканала СТБ!

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