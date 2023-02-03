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Video: Майже одружені 2023 2 серия от 03.02.2023 смотреть онлайн

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 Майже одружені 2023 2 серия от 03.02.2023 смотреть онлайн
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Серия 2 | 03.02.2023 | 2023

Смотрите онлайн сериал СТБ Майже одружені 2023 2 серия от 03.02.2023! Рита, подружка невесты, нашла Оксану в одиночестве: невеста заметно волновалась. Как оказалось, Оксане приснился страшный сон, в котором на пути к алтарю ее остановила неизвестная сила. Во сне кто-то разорвал ее свадебное платье, поэтому невеста верит, что близкий человек или друг воткнет нож ей в спину во время церемонии. Рита попыталась успокоить подругу, ведь не знала, что сны действительно могут быть вещими. Кто предал Оксану? Смотрите в сериале Майже одружені 2023.

Вместо обетов влюбленных священник и гости услышали детский плач. Неизвестный оставил младенца, еще и добавил загадочную записку, содержание которой мгновенно разрушило счастливую свадьбу. Похоже, брошенный ребенок – это внебрачный сын Арсена! Несмотря на взаимные обвинения, жених отрицал отцовство, хотя и в самом деле кое-что скрывал. Что же произошло на самом деле? Кто отец ребенка? И кто решил разрушить свадьбу молодоженов? Смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 2 серия от 03.02.2023 на сайте телеканала СТБ.

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