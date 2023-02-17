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Video: Майже одружені 2023 12 серия от 17.02.2023 смотреть онлайн

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Серия 12 | 17.02.2023 | 2023

Фальшивая невеста и коварная месть за ошибки прошлого – смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 12 серия от 17.02.2023! Любовь Кати и Ромы окажется под угрозой из-за лжи и сомнений молодоженов.

В 12 серии сериала Майже одружені 2023 свадьба заиграла новыми красками, когда место невесты у алтаря заняла незнакомка в белом платье. Девушка заявила, что она настоящая невеста, которую раньше обманули. Катя надеялась, что ее любимый Роман выпроводит самозванку, но тот растерялся, ведь Павлина действительно раньше была его невестой. Кто распутает эту свадебную путаницу? Неужели Рома завел на стороне роман? И какие тайны раскроет Катя? Роману придется сделать непростой выбор – смотрите онлайн сериал Майже одружені 2023 серия 12 от 17.02.2023 на сайте телеканала СТБ!

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