Мадонна. Життя триває | 14.05.2023 | 2023

Фильм-посвящение ко Дню матери Мадонна. Життя триває от 14.05.2023 расскажет три истории украинских матерей, которые рожали во время полномасштабного вторжения.

С началом военных действий слово «мама» наполнилось новыми смыслами, ведь именно матери дарят миру новые жизни, становятся надежным щитом для своих детей в самые сложные моменты, оберегают и молятся за них. В документальном фильме СТБ Мадонна. Життя триває, вы увидите, что приходится переживать украинским матерям в сверхсложный период для всей страны. Роды в оккупации, блэкаут, отсутствие воды и тепла, постоянная угроза жизни, роды под ракетные обстрелы и взрывы – все это переживают украинские матери во время родов. Не пропустите – смотрите онлайн фильм-посвящение ко Дню матери Мадонна. Життя триває от 14.05.2023 на СТБ.