Маріуполь. Окупація: смотреть документальный фильм 2023

Маріуполь. Окупація | 10.09.2023 | 2023

Кино про оккупацию города Марии глазами мариупольцев – смотрите онлайн документальный фильм Маріуполь. Окупація на сайте СТБ.

Фильм Маріуполь. Окупація покажет реальные истории простых мариупольцев, которые пережили оккупацию родного города. Журналисту Андрею Беднякову также удалось получить интервью у мужчины, который до сих пор живет в Мариуполе, чтобы показать реальную картину войны. Все герои документальной картины Маріуполь. Окупація расскажут про зверские преступления россиян, которые они видели своими глазами. Чем российская пропаганда отличается от действительности? Что переживали и переживают украинские дети, похищенные оккупантами? И что мариупольцы никогда не простят врагам? Смотрите онлайн документальный фильм Маріуполь. Окупація на сайте телеканала СТБ.

Документальный фильм Нескорені