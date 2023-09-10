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Video: Маріуполь. Невтрачена надія: смотреть документальный фильм 2023

Смотреть онлайн документальный фильм "Маріуполь. Невтрачена надія". Документальный фильм Маріуполь. Невтрачена надія 2023 смотреть онлайн на сайте телеканала СТБ
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Маріуполь. Невтрачена надія | 10.09.2023 | 2023

Премьера документального фильма Маріуполь. Невтрачена надія прямо сейчас на сайте СТБ. Главные герои картины расскажут о своих первых днях после начала полномасштабного вторжения – жуткие истории, которые должны быть задокументированы.

Писательница Надежда Сухорукова вела «Блокадный дневник», в котором описала все происходившие с ней эмоции и события в окруженном Мариуполе. А Юлия Кнюпа поделились историей своих родов, которые начали раньше срока из-за сильного стресса.

Обстрелы, нехватка пищи и воды, уничтожение рашистами Драмтеатра и тысячи похороненных мариупольцев под завалами домов – обо всем этом в документальном фильме Маріуполь. Невтрачена надія.

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