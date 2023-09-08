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Video: Нескорені смотреть документальный фильм 2023

Смотреть онлайн документальный фильм Нескорені. Документальный фильм Нескорені 2023 смотреть онлайн на сайте телеканала СТБ
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Нескорені | 08.09.2023 | 2023

Эти истории несокрушимых героев должны знать каждый украинец и весь мир – смотрите онлайн документальный фильм СТБ Нескорені. С 9 по 16 сентября в Дюссельдорфе состоятся Игры Непобедимых, в которых военные со всего мира будут доказывать, что их борьба не останавливается после ранений. Украинская национальная сборная в четвертый раз примет участие в международных спортивных соревнованиях, чтобы прославить свою страну и рассказать правдивые истории украинских бойцов.

Документальный фильм Нескорені посвящен 25 участникам украинской сборной, которые защищали Украину от российской агрессии, получили ранения и не сдались. Это истории мужества, взаимоподдержки и восстановления, ведь эти спортивные соревнования созданы не ради конкуренции. В тренировочном лагере все спортсмены – это единомышленники, которые поддерживают друг друга на пути реабилитации. Какие они, наши несокрушимые воины? Что они пережили и как нашли в себе силы не опустить руки после тяжелых ранений? Смотрите онлайн документальный фильм Нескорені на сайте телеканала СТБ.

Ігри Нескорених

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