Долгожданное возвращение Дмитрия Карпачева в программе Супермама на СТБ!

Каждую неделю за звание Супермамы будут бороться четыре девушки, уверенные, что они – идеальные матери. Но проект Супермама 2020 покажет, всем им есть над чем работать. Опытный психолог Дмитрий Карпачев доберется до самых глубин сознания матерей, чтобы показать, какие личностные проблемы мешают им эффективно общаться с ребенком. Мама-барби, мама-бизнесвумен, мама-абьюзер – им всем придется посмотреть правде в глаза и переоценить свои методы воспитания. В проекте Супермама 2020 Дмитрий Карпачев докажет, что хорошая мама – это счастливая мама, поэтому не пропустите премьеру проекта уже этой весной на СТБ!