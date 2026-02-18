Проекты
Україна має талант
 Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Сериалы
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
Окажется в семье родной сестры: премьера остросюжетной мелодрамы Підміна на СТБ!

18.02.2026

Підміна на СТБ — напряженная драматическая история о предательстве, тайнах и опасной игре, в которой одна ошибка может изменить всю жизнь. Когда правда скрыта, а доверять нельзя даже самым близким, героям придется сделать сложный выбор и пройти через испытания, которые проверят их на прочность. Можно ли вернуть свою жизнь, если ее уже кто-то занял? Смотрите сериал Підміна на СТБ.

Video: Сериал Підміна: смотрите скоро на СТБ


Скоро начнется сериал Підміна. Узнайте, что ждет зрителей в сериале Підміна уже сейчас

