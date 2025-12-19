Рішуча. Справжня. Небайдужа — ключові історії та інсайти SHE Congress 2025
19.12.2025
Программа «Власна справа»: до 1 млн. грн. грантовой поддержки для креативных индустрий на создание и развитие бизнеса
She Congress 2025: истории решимости женщин, которые изменяют бизнес, общины и общественные ценности
У саду різдвянім: большая праздничная выставка в Национальном музее «Киевская картинная галерея»
В Чернигове начал работу 8-й центр ментального здоровья сети ПОВЕРНЕННЯ
Несмотря на войну, заботимся о жизни: Фонд Елены Пинчук запускает социальную кампанию о базовой защите от ВИЧ
В Києві відбулась презентація перших результатів співпраці проєкту REGENERATION з Центрами життєстійкості: про що говорили