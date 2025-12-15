Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Рождество Христово 2025: новая дата, традиции, обычаи и запреты

15.12.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Рождество Христово 2025 в Украине: дата, традиции, запреты и приметы
Телеканал СТБ

Рождественский пост 2025: новые даты, запреты и календарь питания

 Символ 2026 року - Червоний вогняний кінь
Телеканал СТБ

2026 год — какого животного по восточному календарю и что оно принесет

 Новий рік 2026, Різдво
Телеканал СТБ

Как празднуют Рождество в разных странах мира: традиции Европы и Америки

 Рождество Христово 2025 в Украине: дата, традиции, запреты и приметы
Телеканал СТБ

Маникюр на Новый год 2026: цвета, привлекающие изобилие и удачу

 Різдво в Україні
Телеканал СТБ

Когда колядовать, щедровать и засевать в Украине: даты 2025-2026 зимнего периода по новому календарю

 Рождество Христово 2025 в Украине: дата, традиции, запреты и приметы
Телеканал СТБ

В чем встречать Новый год 2026: цвета и ткани, которые привлекут удачу
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить