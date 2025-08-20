Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua

МВС, національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY та АТ «Укрзалізниця» презентували фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності

20.08.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності
Телеканал СТБ

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я

 Фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності
Телеканал СТБ

В сети рыбных заведений «Чорноморка» лето встретили детскими развлечениями и мастер-классами

 Фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності
Телеканал СТБ

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення»

 Фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності
Телеканал СТБ

У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

 Фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності
Телеканал СТБ

Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

 Фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності
Телеканал СТБ

Секс після поранення: У Києві відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить