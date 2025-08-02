Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я

02.08.2025

Извините, но эта статья доступна только на таких языках: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я
Телеканал СТБ

МВС, національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY та АТ «Укрзалізниця» презентували фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності

 Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я
Телеканал СТБ

В сети рыбных заведений «Чорноморка» лето встретили детскими развлечениями и мастер-классами

 Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я
Телеканал СТБ

Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення»

 Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я
Телеканал СТБ

У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками

 Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я
Телеканал СТБ

Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

 Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я
Телеканал СТБ

Секс після поранення: У Києві відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить