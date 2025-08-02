Проєкт ПОВЕРНЕННЯ, МВС, НГУ підписали Меморандум про створення центру ментального здоров’я
МВС, національна мережа реабілітаційних центрів RECOVERY та АТ «Укрзалізниця» презентували фотопроєкт «Світло нескорених» до Дня Незалежності
В сети рыбных заведений «Чорноморка» лето встретили детскими развлечениями и мастер-классами
Відновлення цілісності після досвіду, що розбиває на уламки: про що говорили на конференції «Повернення. Шлях до ментального відновлення»
У Дніпрі відкрили перший центр ментального здоровʼя всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками
Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство
Секс після поранення: У Києві відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів