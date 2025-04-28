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Секс після поранення: У Києві відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів

28.04.2025

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