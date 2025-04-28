Секс після поранення: У Києві відкрили перший безкоштовний кабінет сексуальної реабілітації для військових і ветеранів
28.04.2025
В освітньому просторі MIDGARD пройшов найбільший урок з фехтування за кількістю учасників в Україні
Холостяк Олександр Терен став ведучим в одному з випусків першого в Україні реаліті для родин військових на SWEET.TV
У Тернополі відкрили реабілітаційний центр мережі RECOVERY для поранених військових
Ветеранський спорт: стартувала програма підтримки
Слова підтримки від зірок СТБ до третіх роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну
У Чернігові відкрили 16-й реабілітаційний центр мережі RECOVERY для поранених військових