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Курсы английского для родителей: как помочь взрослым учить язык

24.05.2024

Современные реалии побуждают учить английский людей всех возрастов. Ваши родители также могли оказаться в ситуации, когда иностранный стал нужен для работы, адаптации в новой стране, слежения за международными новостями и т.д. Помогают достичь желаемого уровня знаний прогрессивные курсы английского, которые предлагают современные методы изучения языка с учетом потребностей, возраста и возможностей учеников. 

Но не все взрослые готовы учить с нуля новый язык или улучшать знания по ряду причин: от стеснительности до материальных возможностей. Ваша задача смотивировать их и помочь найти эффективные и комфортные языковые курсы. Помогите им увидеть преимущества изучения иностранного, например, английский может помочь им:

  • найти лучшую работу или продвинуться по службе;
  • получить образование за рубежом;
  • комфортнее путешествовать и общаться с людьми со всего мира;
  • читать англоязычные книги, новости, смотреть и слушать контент на английском.

Как искать курсы английского для родителей

Правильно подобранные курсы помогут родителям быстрее адаптироваться к обучению и достичь желаемого результата

Как выбрать курсы английского для родителей и помочь с обучением

Для начала помогите им найти эффективные и комфортные курсы английского для взрослых, например:

  • если родители хотят путешествовать, помогите найти программу, которая фокусируется на разговорных навыках, тематической лексике;
  • если они хотят получить лучшую работу, то искать нужно курсы, которые фокусируются на деловом и профильном английском;
  • если есть потребность в получении международного образования, ищите варианты, где помогают с подготовкой к поступлению в вуз.

Современные школы иностранного предлагают большой выбор программ с учетом уровня, возраста, предыдущего опыта и возможностей будущего студента. Например, в Green Forest есть стандартные и интенсивные курсы, подготовка к международным экзаменам. Выбирая курсы для родителей, учитывайте их потребности и пожелания, предложите несколько вариантов онлайн и офлайн программ, расскажите о преимуществах различных методов. 

Поиск курсов для родителей может быть вызовом для вас, но есть несколько стратегий, которые помогут начать их путь изучения языка:

  • составьте график обучения с учетом занятости и возможностей, предложите варианты для самостоятельной практики;
  • предложите пройти пробный урок, чтобы оценить стиль преподавания и определить, соответствует ли курс их ожиданиям, 
  • помогите с техническими и организационными моментами: с выбором удобного гаджета для занятий, настройкой интернета и нужных программ, разобраться с инструментами онлайн платформы для обучения и т.д;
  • если вы знаете или изучаете иностранный, предложите свою помощь с практикой, предложите дополнительные ресурсы для разнообразной и интересной самостоятельной практики.

Когда родители начнут достигать успехов в учебе, обязательно отмечайте их. Это мотивирует продолжать учиться. Будьте терпимыми и показывайте положительный пример.

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