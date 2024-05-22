Ведущая СТБ Надежда Матвеева обеспокоена ментальным здоровьем украинских детей

18 мая в Киеве состоялось благотворительное мероприятие Charity Family Day. К нему присоединилась звезда СТБ Надежда Матвеева. Телеведущая охотно отозвалась на просьбу организаторов поддержать украинские семьи, воспитывающих детей во время полномасштабной войны. В частности, Надежду пригласили провести public talk по теме эмоционального интеллекта детей. А именно, что нужно знать родителям, чтобы помочь малышам в непростые времена войны понять собственные эмоции и уметь управлять ими.

К общению Надежда Матвеева пригласила психолога Марину Гончар и многодетную маму, адвоката и блогера Инну Мирошниченко.

«Инна поделилась опытом воспитания троих детей и тем как она справляется с эмоциональной нагрузкой, как она учит детей понимать собственные эмоции и проживать их. Этот опыт очень полезен для многих родителей сейчас», — отмечает Надежда Матвеева.

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Во время Charity Family Day для детей всех возрастов устроили интересные мастер-классы по раскраске, аппликации, оригами, плетению браслетов, созданию фигур из шариков, аквагрим, фотозона.

А еще собирали средства в поддержку Семейного Центра ментального благополучия «Твоя опора», который находится в Ворзеле и оказывает бесплатную психосоциальную помощь пострадавшим от войны детям. Надежда Матвеева, которая с прошлого года является послом приюта «Твоя опора» во Львове, вскоре планирует приехать и сюда, чтобы провести благотворительные активности, в частности, как дипломированный психолог и коуч.

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