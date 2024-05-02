Творожная пасха: рецепт без выпечки

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Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой

02.05.2024

Вкусная творожная пасха – рецепт на Пасху 2024, который стоит знать каждой хозяйке. Если времени печь совсем нет, да и с тестом вы не очень дружите, предлагаем вам легкий и вкусный рецепт творожной пасхи без выпечки пошагово от ведущей и постоянного эксперта многих проектов телеканала СТБ Надежды Матвеевой, благодаря которому вы сможете порадовать близких красивым и очень вкусным лакомством.

творожная пасха рецепт пошагово

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Ингредиенты:

  • Творог  1 кг
  • Сливки 10% жирности — 250 мл
  • Яйца куриные — 5 шт.
  • Сахар — 2 ст.
  • Сливочное масло — 250 г
  • Светлый изюм — 100 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Цукаты — 50 г
  • Ванильный сахар — 25 г
  • Лимон — 1 шт

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Пошаговый рецепт приготовления:

1. Отделите желтки от белков и взбейте.

2. Во взбитую желтковую массу добавьте сливки и доведите до кипения на водяной бане или в кастрюле с толстым дном. Постоянно помешивайте и следите, чтобы желтки со сливками не подгорели. Полученной массе дайте остыть.

3. Орехи обжарьте на сухой сковороде или в духовке. Изюм вымойте и просушите. Натрите цедру одного лимона.

4. Творог протрите через сито (можно дважды пропустить через мясорубку или протереть при помощи блендера). К творогу добавьте желтки, сахар, изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и взбейте творожную массу при помощи миксера до пышности и однородности.

5. В специальную форму для Пасхи выложите приготовленную смесь, предварительно застелив ее двумя слоями влажной марли. Поставьте в холодильник под гнет минимум на 12 часов. За это время выйдет лишняя жидкость и творожная пасха примет красивую форму, украсьте по вашему вкусу цукатами.

рецепт творожной пасхи

рецепт творожной пасхи

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