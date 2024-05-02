Пасха 2024: традиции и обычаи празднования

Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 К.О.Д
К.О.Д
 Супермама
Супермама
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Перевізниця
Перевізниця
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua

Пасха в 2024 году: обычаи и традиции празднования

02.05.2024

Пасха является символом вечной жизни и победы над смертью, а также очищения от грехов, поэтому традиционно отмечается всем христианским миром. Для верующих Воскресение Христово является главным событием церковного календаря, поэтому его называют «праздником праздников и торжеством из торжеств». Сама Пасха в 2024 году приходится на 5 мая.

пасха 2019

Больше по теме: Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой

Подготовка к Пасхе 2024

Кроме Великого поста подготовка верующих к Пасхе включает Чистый четверг, Страстную пятницу и Великую субботу. В последний четверг перед Воскресением Христа следует провести в доме генеральную уборку, а также очистить тело. После этого – в пятницу и субботу – верующие осмысляют мученическую смерть Христа, которой он искупил грехи людей и открыл им дорогу к спасению души.

Еще до Чистого четверга православным следует приготовить праздничные куличи и яйца, чтобы освятить их во время богослужения в Великую субботу. Лучше всего красить яйца луковой шелухой в красный цвет, ведь, по легенде, именно так Мария Магдалина заставила римского императора Тиберия поверить в воскресение Христа – когда обычное яйцо в ее руках вдруг стало красным (как символ крови Иисуса).

пасха 2019

Традиции на Пасху 2024

Праздничные куличи и пасхальные яйца — не единственные блюда для торжественного стола. Кроме них подают студень, буженину, творожную пасху, запеченную домашнюю птицу и т. д.

пасха 2019

В ночь на воскресенье начнется праздничное богослужение. В рамках пасхальной службы священнослужитель вместе с паствой совершает крестный ход — обходит храм под звон колоколов. Затем духовенство и верующие исполняют пасхальное песнопение. По его окончании настоятель отворяет двери храма и пускает всех внутрь для исполнения пасхального канона. После этого наступает время христосоваться в течение следующих 40 дней (говорить друг другу вместо приветствия «Христос воскрес!», «Воистину воскрес!», при этом троекратно целуясь), а также обмениваться куличами и яйцами.

пасха 2019

Больше по теме: Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни

Празднование Пасхи длится 40 дней, потому как именно столько времени Христос провел на земле со своими учениками после воскресения. Особые празднования в храмах устраивают через неделю после Пасхи  — когда на Светлую седмицу проводятся торжественные богослужения, крестные ходы, окропления святой водой. Всю неделю после Пасхи принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить подарки.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
пасха панеттоне
Телеканал СТБ

Итальянская пасха панеттоне: рецепт приготовления от Артема Кинаша

 Пасха 2024: традиции и обычаи празднования
Телеканал СТБ

Страстная пятница 2024: что можно и нельзя делать

 творожная пасха рецепт пошагово
Телеканал СТБ

Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой

 Пасха 2024: традиции и обычаи празднования
Телеканал СТБ

Когда Пасха в Америке 2024: дата и основные традиции

 чистый четверг
Телеканал СТБ

Чистый четверг 2024: приметы и обычаи

 Пасха 2024: традиции и обычаи празднования
Телеканал СТБ

Вербное воскресенье 2024: дата празднования и традиции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить