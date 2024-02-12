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5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина, в которые можно сразу влюбиться

12.02.2024

Где взять вдохновение перед следующим визитом в салон? В этом вам поможет редакция STB.UA, проанализировавшая рекомендации специалистов по маникюру в Instagram. Следующие идеи обязательно откликнутся в вашем сердце. 5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина – в материале.

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

Что может быть более простым, но в то же время идеальным, если не красный классический? Маникюр, который всегда готов ко Дню Святого Валентина! Этот универсальный оттенок подходит к любому образу, поскольку он всегда за несомненную привлекательность.

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

Простой способ добавить изюминку любому однотонному покрытию – нейл-арт. 

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

Этот простой маникюр, но идеально совмещенный с небольшими символами Дня всех влюбленных.

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина 5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина 5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

Как насчет золотого? Дизайн с золотой фольгой приобрел популярность, поскольку придает элемент игривости любому образу.

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

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И в завершение – френч. Не забывайте, что такой маникюр всегда можно обыграть красным, а не белым.

5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина 5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина 5 идей для маникюра ко Дню Святого Валентина

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