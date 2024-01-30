Work in progress и Development ​​події Doc Kyiv Fest

Прийом заявок на пітчинг проєктів на стадіях Work in progress та Development події Doc Kyiv Fest
30.01.2024
Прем’єра трейлеру документального фільму «Форма вогню»
Doc Kyiv Fest оголосив про старт прийому заявок на участь у конкурсній програмі
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