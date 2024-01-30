Work in progress и Development ​​події Doc Kyiv Fest

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Прийом заявок на пітчинг проєктів на стадіях Work in progress та Development ​​події Doc Kyiv Fest

30.01.2024

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